Super Mario Maker 2 : créez vos propres world maps dès le 22 avril !

Créer son propre jeu avec Super Mario Maker 2

Source : The Verge

fait déjà partie de notre liste des meilleurs jeux Nintendo Switch en 2020 , et cette mise à jour majeure ne risque pas de lui faire perdre sa place !Nintendo a annoncé ce qui semble être la mise à jour ultime de. Tout d'abord, le jeu de plateforme disponible sur Nintendo Switch va bénéficier de l'ajout de nouveaux ennemis et. À titre d'exemple, les sept Koopalings - les sbires de Bowser aux capacités uniques - pourront être affrontés comme des Boss de niveau.La vidéo dévoilée par Nintendo laisse également apercevoir l'arrivée, demain, du costume de grenouille de, du P-Balloon de, ou encore du champignon deBien sûr, la grande nouveauté de cette mise à jour est la possibilité pour les joueurs de créer un jeu Mario entier ! En effet, les joueurs pourront créer et personnaliser leurs propres world maps, dans le style de. Ils pourront ainsi lier ensemble jusqu'à 40 niveaux, soit huit mondes de cinq niveaux.Cette mise à jour majeure desera déployée gratuitement ce mercredi 22 avril 2020.