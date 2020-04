Streets of Rage 4 : le 30 avril sur PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox One... et Xbox Game Pass !

Lire aussi :

Source : Communiqué de presse

Il y a quelques semaines, NEO·Classics revenait sur le phénomène Streets of Rage . On sait désormais que dans quelques jours, le 30 avril précisément, il sera possible de découvrir le tout nouvel opus de cette saga culte, concocté par Dotemu, LizardCube et Guard Crush Games ().arrive enfin sur nos PS4, Nintendo Switch, PC et Xbox, avec, en prime, une disponibilité prévue via le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie. Le prix de vente était quand à lui déjà connu, à savoir 24,99 euros.Outre une toute nouvelle aventure, à vivre en solo ou avec des amis, on notera également la présence d'un mode «» (ou « Duel »), permettant d'organiser des combats mettant en scène jusqu'à quatre personnages. À cela s'ajoute un mode « rétro » qui permet de combattre avec les personnages d'antan et d'écouter les musiques des deux premiers opus.Prochaine étape : le test, à découvrir prochainement sur Clubic évidemment.