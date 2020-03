La soundtrack de la trilogie Streets of Rage en version "remastered" sur Bandcamp

La musique de Streets of Rage en mode « remastered »

Source : Resetera

Il y a quelques semaines, on évoquait le cas Streets of Rage , clairement l'un des jeux SEGA préférés des joueurs Super Nintendo, notre rubrique NEO•Classics . Un titre qui brille par son ambiance, son gameplay, ses graphismes, mais aussi, par sa musique, signée Yuzo Kushiro.La bonne nouvelle du jour, c'est qu'il est dès à présent possible de retrouver l'intégralité des OST des trois opus de la saga, en version remastered sur BandCamp. Vous pouvez d'ailleurs en écouter quelques morceaux via le player ci-dessous.Le tout est disponible au téléchargement, moyennant un prix de 6 £ (soit un peu moins de 7 €) par compilation. Comme le précise la plateforme : «».