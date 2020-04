Dead by Daylight est enfin disponible sur iOS et Android

© Behaviour Interactive, NetEase

Payez plus pour tuer plus

Via : Touch Arcade

Gratuit, le jeu développé par Behaviour Interactive et NetEase reprend bien entendu le concept original de jeu de survie multijoueurs asymétrique. De quoi pimenter un peu vos soirées si vous avez déjà eu votre compte des apéroskypes.Si le concept du jeu (à savoir une équipe de quatre confrontée à un tueur tout droit sorti d'un) est identique àoriginal, le jeu a bien entendu été adapté à son nouveau support.On retrouvera donc avec plaisir (non) quantité de « Boîtes mystères » qui, contre espèces sonnantes et trébuchantes, vous offriront moult skins pour vos personnages. On peut également s'attendre, dans le futur, à devoir délacer sa bourse afin de s'offrir de nouveaux personnages.Pour l'heure, six tueurs sont déjà disponibles sur. The Trapper, The Hillbilly, The Wraith, The Pig, The Ghost Face, The Shape et The Demogorgon. Six survivants sont aussi de la partie pour le moment : Meg, Dwight, Claudette, Jake, Steve et Nancy.Le jeu est d'ores et déjà téléchargeable sur iOS et sur Google Play