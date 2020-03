Dead by Daylight va trancher sur Android et iOS le 16 avril

Lire aussi :

Déjà disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4,prépare activement son déploiement sur iOS et Android. Le jeu pourra être téléchargé sur nos smartphones dès le 16 avril prochain.Rappelons qu'il s'agit d'un jeu d'horreur asymétrique, dans lequel quatre joueurs tentent de s'échapper d'une zone en un temps limité, en évitant, autant que faire se peut, de croiser la route d'un cinquième joueur, qui incarne pour sa part un tueur, à la fois rapide et puissant. Dead By Daylight permet notamment d'incarner certains tueurs célèbres , comme Freddy Krueger, Michael Myers ou encore le terrible Démogorgon de la saga