Teamfight Tactics s'invitera sur mobile dès le 19 mars

Riot Games sur tous les terrains

Source : Engadget

En octobre dernier, Riot dévoilait une cargaison d'annonces impressionnantes à l'occasion des dix ans de son MOBA, parmi lesquelles la sortie de Wild Rift, la version mobile de LoL . Moins de six mois plus tard, la société américaine s'apprête à lancer son tout premier jeu mobile.Teamfight Tactics (TFT), le JcJ automatique de Riot Games sorti sur PC en juin 2019 s'offre déjà une nouvelle vie sur mobile. Le jeu vidéo sera en effet disponible gratuitement sur les appareils iOS et Android, dès ce jeudi 19 mars 2020. Et vous pouvez d'ores et déjà vous pré-inscrire sur le Google Play Store et l'Apple Store pour faire partie des premiers à y jouer !Ce tout premier jeu mobile de Riot Games ne sera pas différent de sa version PC. Il contiendra un tutoriel pour les nouveaux joueurs, mais aussi l'accès aux parties classées, des skins d'arène sur le thème des Galaxies ainsi que les Galaxies Little Legends, des avatars de joueurs personnalisés. Au lancement, le jeu bénéficiera tout de même de quelques vraies nouveautés.En effet, TFT Mobile proposera le Galaxies Pass et sa version Plus, des fonctionnalités gratuites et payantes pour débloquer du contenu en jeu, au rythme de sa progression. Vous pourrez également profiter d'animations de dégâts personnalisées, sur le thème de l'extension Galaxies. Enfin, TFT va devenir cross plateforme, permettant ainsi à tous les joueurs de s'affronter, qu'ils soient sur mobile ou PC.TFT est présenté par Riot comme le tout premier jeu mobile de la société américaine à sortir. Toutefois, ce n'est pas tout à fait exact... En effet, son JCC mobileest sorti officiellement la semaine dernière, mais en exclusivité à Singapour. Que les plus impatients se rassurent, sa sortie mondiale ne devrait plus tarder.Quant au très attendu, la version mobile de, il devrait arriver sur les stores de Google et Apple d'ici la fin de l'année, pour le plus grand plaisir des fans du MOBA. Il en va de même pour Valorant, anciennement Project A , le hero shooter de Riot qui s'inspire beaucoup deet dans une moindre mesure d', en reprenant les graphismes de