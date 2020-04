Ghost of Tsushima : la date de sortie repoussée au 1er août sur le PSN canadien

© Sony

Le site PlayStation Canada indique désormais la date du 1er août pour Ghost of Tsushima.

Simple erreur d'étiquetage, ou décalage en bonne et due forme ? Pour l'heure, difficile de trancher. Les théories, elles, fleurissent.Sur les forums de ResetEra, où l'un des membres est à l'origine de cette découverte, ils sont nombreux à s'imaginer que Sony aurait opté pour un décalage de la sortie deafin d'y intercaler The Last of Us: Part II . La sortie du jeu de Naughty Dog, originellement prévue pour le 29 mai prochain, a en effet été purement et simplement annulée par Sony, sans plus de précisions.Mais revenons un instant à la date du 1er août, visiblement retenue par Sony pour le jeu d'action de Sucker Punch. Comme l'indique fort justement un lecteur, le 1er août tombe un samedi. Et tout comme les films arrivent en salle le mercredi, les jeux vidéo arrivent sur les étals le vendredi. La thèse duest donc malheureusement à privilégier.Du reste, la situation liée au Covid-19 (et notamment à la distribution, qui semble être ce qui chagrine le plus Sony dans l'histoire) ne s'est pas encore améliorée. Il paraît dès lors illusoire de s'imaginer que la sortie de Ghost of Tsushima au 26 juin prochain ne connaîtra aucune modification.Dans l'attente d'une officialisation donc.