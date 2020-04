Just Cause 4 sera offert la semaine prochaine sur l'Epic Games Store

© Square Enix

Just Cause 4 s'invite à la fête

Ainsi, dès à présent et jusqu'au 16 avril prochain à 17h00, les utilisateurs de l'Epic Games Store peuvent s'emparer gratuitement deet de. Le premier est un jeu d'horreur-aventure jouable à la première personne et le second est un titre dans lequel il faut résoudre des enquêtes aux commandes du légendaire détective.Pour la semaine suivante, c'est-à-dire du 16 au 23 avril, deux autres softs seront téléchargeables gratuitement. Dans un premier temps, nous retrouvons, le monde ouvert à la troisième personne développé par Avalanche Studios. Il sera accompagné par, un jeu indépendant qui nous embarque pour un road trip narratif dans les années 70.Rappelons qu'il n'y a aucun prérequis pour bénéficier de ces jeux gratuits, si ce n'est de posséder un compte Epic. Il s'agit à chaque fois de la version complète d'un jeu sans les DLC. L'Epic Games Store poursuivra cette tradition toute l'année