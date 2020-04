Borderlands 3 : un mini-jeu in-game pour aider la science

Lire aussi :

AMD et NVIDIA intègrent le consortium HPC COVID-19

Borderlands Science pour aider la recherche scientifique

Un puzzle game pour trier des séquences ADN

Source : Borderlands

Vous pourrez y résoudre les puzzles du microbiome intestinal et gagner des récompenses in-game. 2K Games et Gearbox ont mis en ligne une vidéo de présentation amusante, commentée par l'actrice et neuroscientifique Mayim Bialik, connue pour son rôle d'Amy Farrah Fowler dans la sérieEn pleine pandémie de coronavirus , les jeux vidéo se retrouvent dans une position plutôt confortable. Ils permettent d'échapper (virtuellement) au confinement, et de partager du temps (à distance) avec ses amis Alors pourquoi pas mêler l'utile à l'agréable ? Après le projet Foldit , le jeu vidéo qui veut aider la recherche, c'est au tour ded'entrer dans la danse.En effet, Gearbox, en partenariat avec l'Université de McGill, Massively Multiplayer Online Science et The Microsetta Initiative, a intégré un mini-jeu à l'intérieur de son titre dystopique, seulement deux semaines après la sortie du DLC Guns, Love, and Tentacles est donc un puzzle game qui permettra aux joueurs d'aider la recherche scientifique concernant le microbiome intestinal.C'est dans l'infirmerie de Tannis, sur le vaisseau Sanctuary, que vous trouverez la borne d'arcade permettant de lancer ce nouveau jeu. Pour le joueur, le principe est simple : résoudre les puzzles qui lui seront présentés à l'écran, en connectant simplement des briques de couleurs et de formes différentes. À chaque victoire, il recevra de l'argent in-game qu'il pourra dépenser à sa guise. Chez Marcus, probablement.Pour les chercheurs, l'opportunité est énorme. Comme l'explique Mayim Bialik dans la vidéo d'introduction de, les scientifiques qui étudient les microbes qui peuplent nos intestins - et qui peuvent causer des maladies graves comme le diabète, des maladies inflammatoires ou certains cancer - s'appuient sur des algorithmes informatiques... Qui peuvent parfois se tromper.À travers ce mini-jeu in-game, les joueurs peuvent, sans compétences ou connaissances particulières, participer à corriger les erreurs des algorithmes des chercheurs. Et donc faire avancer la recherche pour cartographier le microbiome intestinal humain... Tout en gagnant assez d'argent pour s'offrir de nouvelles armes légendaires !