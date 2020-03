Le prochain DLC de Borderlands 3 se montre dans une nouvelle vidéo de gameplay

Lire aussi :

Les 11 jeux sur consoles indispensables en période de confinement

Un aperçu vidéo pour la nouvelle extension de Borderlands 3

Source : GamesRadar

Une longue vidéo de gameplay qui permet de découvrir un aperçu de Xylourgos, une planète gelée et hostile, où un monstre gargantuesque est figé au-dessus d'un village rempli d'occultistes dérangés. Tout un programme...Dans ce DLC à venir, rappelons que Sir Alistair Hammerlock et Wainwright Jakobs ont annoncé leur prochaine union et souhaitent inviter les joueurs à une cérémonie de mariage très spéciale, célébrée sur la planète de glace.Cette nouvelle campagne «», pour, sera disponible le 26 mars prochain. Le contenu est inclus dans le Season Pass de