AMD et NVIDIA intègrent le consortium HPC COVID-19

COVID-19 : AMD et NVIDIA rejoignent la lutte contre le coronavirus

Source : TechPowerUp

Leur puissance cumulée met des ressources de calcul colossales à disposition des chercheurs, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Le consortium COVID-19 High Performance Computing, ou HPC COVID-19, a mis à jour la liste de ses membres. On y voit désormais apparaître les constructeurs américains AMD et NVIDIA, aux côtés d'autres grands noms de l'industrie : IBM et son super-ordinateur Summit , Amazon, Google, HP et Microsoft.Leurs puissances de calcul cumulées, combinées à celles des autres membres du HPC COVID-19 que sont les académies, laboratoires et agences fédérales américaines, offre ainsi un cluster de 402 pétaflops. C'est plus que n'importe quel supercalculateur au monde... Mais moins que ce que propose Folding@home En effet, le projet communautaire détient, de très loin, l'incroyable record de 1 500 pétaflops. De leur côté, les chercheurs qui œuvrent à lutter contre le coronavirus peuvent demander des ressources de calcul au consortium HPC COVID-19 pour avancer dans leurs travaux.