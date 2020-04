Le superbe mod Harry Potter enfin disponible dans Minecraft

Lire aussi :

Bien plus qu'une simple reproduction

Les fans de la licence créée par J.K. Rowling vont sans doute acheter ou se replonger dansaprès avoir lu cet article. En effet, The Floo Network vient d'annoncer la mise en ligne imminente du mod Harry Potter fabriqué grâce aux outils du jeu de Mojang . Il s'agit bien de la version définitive et non d'une bêta. Le rendu est tout simplement hallucinant car le monde des sorciers a été reproduit avec une fidélité irréprochable.Tout d'abord, les utilisateurs souhaitant télécharger la carte peuvent se rendre à cette adresse . Elle est totalement gratuite. En plus de l'école Poudlard, les créateurs amateurs ont également modélisé d'autres lieux emblématiques comme le Chemin de Traverse, le Terrier, le Ministère de la magie ou encore Pré-au-Lard.En plus d'avoir la possibilité de se promener librement dans ces décors enchanteurs, les joueurs peuvent participer à de nombreuses activités. Nous pouvons par exemple jouer au quidditch, combattre des monstres, jeter des sorts ou réaliser des quêtes et résoudre des énigmes. Bref, c'est presque un jeu à part entière qui est proposé dans. Seule cette dernière est compatible pour l'instant.Téléchargez le modsans attendre !