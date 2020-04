Dans son trailer, Mortal Shell ne cache pas sa forte inspiration Dark Souls

Lire aussi :

Les 11 jeux sur PC indispensables en période de confinement

Un nouveau « Dark Souls-like » entre dans l'arène

Source : All Games Delta

Le jeu arrivera sur PC, PS4 et Xbox One cette année.Le fort succès deet de ses suites aura assurément inspiré les développeurs du monde entier. Aujourd'hui c'est au tour du studio Cold Symmetry de dévoiler, un titre qui ne cache assurément pas sa source d'inspiration.Dans cet action-RPG à venir en 2020 , sans plus de précisions, le joueur devra se mettre en quête de sanctuaires, pourra visiblement prendre possession de corps de guerriers vaincus, aux compétences variées, et ainsi trouver le style de jeu qui lui correspond le plus. Il faudra bien cela pour espérer survivre et parcourir un monde déprimant sous les ordres du «» dans un contexte où les restes de l'Humanité flétrissent et pourrissent.Les développeurs promettent une campagne non linéaire et un gameplay exigeant, comme tout bon Souls-like qui se respecte. Les plus impatients peuvent s'inscrire pour espérer avoir accès à la bêta sur le site officiel