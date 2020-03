La sortie de Minecraft Dungeons reportée au 26 mai

© Microsoft

Petit prix et cross-play au programme

Source : Xbox

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de son annonce à l'E3 2019,est un épisode un peu à part de la célèbre licence conçue par Mojang . Dans ce, les joueurs doivent affronter des vagues d'ennemis tout en explorant les étages de divers donjons. L'aventure sera jouable à quatre en coopération comme en solo. Toutes les informations sont détaillées dans notre preview rédigée à l'occasion de la Paris Games Week, en octobre dernier.Ainsi,sortira le 26 mai 2020 sur Xbox One, PC Windows, Nintendo Switch et PS4. Le jeu sera directement disponible sur le Xbox Game Pass à cette même date. L'autre bonne nouvelle se trouve du côté de son prix. En effet, l'édition standard sera commercialisé à 19,99 € et laà 29,99 €. Cette dernière comprend deux skins supplémentaires, une Cape de héros et donnera accès à deux DLC qui sortiront à une date ultérieure.Les précommandes sont déjà ouvertes et les abonnés au Xbox Game Pass peuvent déjà pré-télécharger le titre sur console comme sur PC. Enfin, notons que le cross-play entre les différents supports sera ajouté via une mise à jour gratuite dans un avenir proche.