Le site officiel de God of War ne porte plus la mention "Exclusivement sur PlayStation"

Une disparition qui interroge

La mention "Only On PlayStation" a disparu de la page God of War. © Sony

Le site archive.is permet de constater que le label était encore présent dans les précédentes versions de la page. © Archive.is

Via : DualShockers

De quoi s'imaginer que le jeu de Santa Monica sera prochainement porté sur PC, à l'instar des jeux Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit), et dans les prochains mois Horizon Zero Dawn Véritable vitrine pour le catalogue PlayStation 4, God of War n'affiche pourtant plus le label « Seulement sur PlayStation » sur sa page officielle du site de Sony.Un détail qui peut paraître anodin, mais qui interroge lorsque l'on constate qu'absolument tous les autres titresde Sony portent la fameuse mention. De Bloodborne à Dreams, en passant par Days Gone ou Spider-Man. D'autres, comme Detroit ou Horizon donc, ont justement vu leur label retiré peu de temps après l'officialisation de leur portage sur PC.Sur la version française du PlayStation Store, God of War est toujours porteur du fameux label. Cela peut signifier deux choses : que la version US du magasin de Sony a fait une boulette, ou que les versions régionales dusont en retard, et qu'une très bonne nouvelle nous attend prochainement.