La Game Developers Conference 2020 se tiendra (normalement) début août à San Francisco

Vers une seconde annulation ?

Source : AllGamesDelta

À la fin du mois de février, les organisateurs de la Game Developers Conference prenaient la (sage) décision de reporter l'événement prévu initialement en mars à San Francisco.Conformément à la promesse faite à cette occasion, les organisateurs ont décidé de reporter l'événement à cet été et on apprend aujourd'hui qu'une « GDC Summer » sera organisée du 4 au 6 août, du côté du Moscone Center à San Francisco.Les organisateurs annoncent être en cours de discussion avec divers partenaires pour finaliser quelques détails, mais ces derniers semblent fermement décidés à maintenir leur événement, malgré une épidémie de coronavirus qui continue de sévir actuellement dans le monde entier.Rappelons que l'E3 2020, prévu début juin, a d'ores et déjà été annulé . Reste à savoir maintenant si nous assisterons en 2020 à deux annulations de la GDC...