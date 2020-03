Les joueurs de Dreams pourront bientôt vendre leurs créations

Les créations Dreams vont bientôt pouvoir s'émanciper de la PS4

Source : Engadget

Disponible depuis quelques jours maintenant en boutiques, l'exclusivité PS4permet à tous les joueurs de créer divers rêves, qui peuvent prendre la forme de jeux, ou même d'expériences musicales et visuelles.S'il s'agit d'un outil de création d'une richesse assez phénoménale, l'autre bonne nouvelle, c'est que Media Molecule a tenu récemment à préciser : «». Rapidement toutefois, s'est posée la question de l'utilisation professionnelle de ces mêmes créations.À ce sujet, le développeur a mis en ligne un programme spécifique pour les professionnels qui souhaiteraient se servir depour mettre au point un jeu, un clip ou toute autre forme d'art. C'est l'équipe de développement qui jugera les différents dossiers et qui décidera de l'inclusion (ou non) au programme bêta.