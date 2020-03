Le jeu vidéo Blade Runner va revenir sur PC et consoles en version restaurée

Mutliplateforme

Animations retravaillées

Source : Hollywood reporter

Une version restaurée du titreva pointer le bout de son nez en cette nouvelle décennie. Le studio de développement Nightdive Studios et la société de production de cinéma Alcon Entertainment se sont en effet alliés pour parachever ce projet répondant au nom deCette «», comme le décrit le duo dans les colonnes de The Hollywood Reporter , à l'origine de cette exclusivité, débarquera à la fois sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam). Développé puis publié par Westwood Studios - qui a depuis mis la clé sous la porte - en 1997, cevendu à plus d'un million d'exemplaires avait à l'époque été élu meilleur jeu d'aventure.Comme son nom l'indique,a pioché son inspiration dans l'incontournable oeuvre cinématographique de Ridley Scott, elle-même tirée du roman, écrit par Philip K. Dick. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le binôme à l'origine du projet a bien eu des difficultés à le parachever : le code source du jeu a en effet été perdu par Westwood Studios lors d'un déménagement de Las Vegas à Los Angeles en 2003.Le fait est que de nombreuses améliorations ont été apportées pour l'occasion : les animations et les cinématiques ont été retravaillés, la résolution des écrans larges est désormais prise en charge alors que les utilisateurs pourront personnaliser leur clavier. Aucune date exacte n'a jusque-là été communiquée : la sortie n'en reste pas moins qu'une question de mois.