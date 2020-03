EA présente et date Command & Conquer Remastered Collection

Lire aussi :

Un remaster complet pour des jeux majeurs

De nombreuses améliorations et ajouts seront au menu pour la renaissance de ces classiques de la STR.Electronic Arts n'a pas peur. Malgré la débâcle de Blizzard avec Warcraft III: Reforged , l'éditeur maintient son objectif de faire revenir une célèbre licence de stratégie en temps réel sur le devant de la scène, en remettant au goût du jour deux de ses premiers opus, dans une version remaster.vient en effet d'être présenté en bonne et due forme via un premier trailer. Ce dernier lâche d'ailleurs une date d'arrivée sur Steam et Origin : le 5 juin 2020.Dans cette collection on retrouvera le tout premierde 1995 ainsi quede 1996 et leurs trois extensions. Qui dit «», dit améliorations des graphismes et de l'interface, avec support des résolutions modernes jusqu'à la 4K (et possibilité de passer sur les graphismes d'origines en solo pour les nostalgiques). On pourra aussi compter sur une partie sonore et musicale retravaillée et un système de serveurs multijoueurs dédiés, accompagné d'un lobby et de matchmaking. Un éditeur de cartes et des améliorations du côté des contrôles seront également de la partie. Enfin, la célèbre partie FMV des jeux (pour les plus jeunes : des cinématiques avec de vrais acteurs) seront heureusement toujours là, visuellement améliorées à coup d'gérée par IA.Le dernier opus de la saga en date - si l'on omet l'épisode mobile free-to-playde 2018 - remonte tout de même à 2010 avec