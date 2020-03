Quatre ans après le dernier opus, Worms va faire son retour en 2020

Un nouveau Worms mystérieux cette année

Source : Twitter

Ce nouvel opus de la célèbre licence d'artillerie à base de vers de terre arrivera environ quatre ans aprèsC'est à travers un simple tweet et un court teaser vidéo que le studio Team 17 vient de surprendre son monde en revenant à ses premiers amours : la licence. Entre un cryptique «», et le teaser ci-dessous, où l'on peut observer un ver en train de détruire une télévision diffusant des extraits de certains des jeux passés de la saga, difficile de voir là autre chose que l'annonce d'un nouveau titre.Il faut dire que le dernier en date, à savoir, date tout de même d'août 2016. Ce très sympathique opus (le meilleur depuisde l'avis de nombreux joueurs, dont votre serviteur) a été régulièrement enrichi de contenu au fil des années, mais il était tout de même temps que la relève arrive.Ne reste plus qu'à savoir avec quoi Team 17 va renouveler sa recette, après les véhicules et les intérieurs de bâtiments de. Espérons simplement que si l'éditeur décide de repasser de la 2D à la 3D, comme pourrait le suggérer le teaser, le résultat sera plus convaincant que ne l'ont été ses essais passés, peu appréciés.