Sekiro se fait décortiquer en livre chez Third Edition

Source : Communiqué de presse

L'ouvrage est disponible dès à présent en librairies et sur le site de Third Editions, comme d'habitude en deux éditions.L'éditeur Third Editions semble en forme en ce début d'année 2020. Quelques jours seulement après la commercialisation de son tout premier ouvrage dédié à une série télévisée avec, voici aujourd'hui venir un autre livre, centré sur un jeu vidéo cette fois. Et pas n'importe quel jeu vidéo :Très régulièrement cité parmi les GOTY 2019, le titre de FromSoftware, à l'origine de la saga des, recèle en son cœur une telle richesse que la sortie d'un livre à son sujet parait comme une évidence. Ecrit par Ludovic Castro,s'intéresse, en 272 pages, aussi bien aux coulisses du développement et à la fameuse difficulté du jeu, qu'à son riche univers japonais médiéval-fantastique, son scénario, ses influences artistiques, culturelles et historiques, ou encore sa musique.Comme souvent chez Third Editions, deux éditions sont proposées : une, classique, à 24,90 euros et une édition First Print à 29,90 euros, avec une couverture alternative et réversible, un ex-libris de Mehdi Chamsa et l'ebook aux formats ePub et MOBI.