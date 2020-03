ZLAN : les dates de la seconde édition et le montant du cash prize enfin annoncés !

Un streamer pas comme les autres

La polyvalence sera récompensée

Source : Millenium

En septembre dernier, ZeratoR et toute une troupe de vidéastes français très populaires récoltaient pas moins de 3,5 millions d'euros durant l'événement caritatif ZEvent . Grâce à ce rendez-vous annuel, le streamer a gagné en notoriété et ses annonces sont toujours très attendues. Ce week-end, et plus précisément au terme de la Lyon Esport, ZeratoR a levé le voile sur le planning de la ZLAN 2020.Durant cette petite conférence improvisée mais néanmoins très complète sur le plan informatif, le streamer a annoncé que la ZLAN 2020 aura lieu les 24,25 et 26 avril. Contrairement à la plupart des compétitions e-sport, les joueurs inscrits ne devront pas exceller sur un jeu mais sur plusieurs. Au total, pas moins de 11 épreuves, pour autant de softs, sont prévues. Il y en aura clairement pour tous les goûts.La liste comprend des jeux bien connus commeet. Il y aura également un titre surprise et une petite épreuve de calcul mental pour détendre (ou pas) l'atmosphère. Au départ, deux poules de 49 duos chacune (soit 196 joueurs au total) seront alignées. La seconde manche se disputera entre les 128 participants qualifiés, 32 iront en quarts de finale, avant les demies-finale et la grande finale.Le duo qui arrivera en première position raflera un beau chèque de 40 000€. Les deux autres marches du podium rapporteront 6000€ et 2000€. La quatrième position sera également synonyme d'une somme de 2000€. Rappelons que l'événement n'est pas ouvert au public mais qu'il sera retransmis en direct. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant pour les streamers et à partir du 6 mars 20h00 et jusqu'au 9 mars 23h59 pour tout le monde.Rendez-vous le 10 mars à 20h30 sur la chaîne Twitch de ZeratoR pour le tirage au sort.