Nouveau record de participants en simultané pour CS:GO

L'équipe championne du monde de Counter Strike va entrer en Bourse

Une réussite indéniable mais la concurrence sera rude

Valve peut se frotter les mains.est plus populaire que jamais. Bien aidé par les compétitions autour du jeu qui se sont déroulées en février, le soft est parvenu à capter l'attention de la communauté. En avril 2016,établissait un record en atteignant 850 000 utilisateurs actifs en simultané sur ses serveurs. Au final, ce fameux record a été battu à deux reprises ces dernières semaines.En effet, 876 000 joueurs se livraient à des combats acharnés en même temps au tout début du mois de février. Un beau résultat rapidement éclipsé par le nouveau cap franchi ce week-end, et plus précisément le 29 février. À cette date,est parvenu à attirer jusqu'à plus de 924 000 joueurs en simultané. C'est tout simplement prodigieux.Reste à voir ce que Valve a prévu pour continuer de mobiliser sa communauté. Prochainement, un nouveau concurrent arrivera sur le marché pour défier. Il s'agit de, unsigné Riot (), qui s'est enfin dévoilé cette semaine avec des visuels inédits. La guerre ne fait que commencer entre les deux licences.