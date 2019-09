ZEvent 2019 : ZeratoR et les gamers français récoltent 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur

Le ZEvent bat un record mondial

Emmanuel Macron félicite les streamers

Le #ZEVENT2019 devient le stream caritatif ayant rapporté le plus d'argent de toute l'Histoire !!



Vous êtes tous et toutes détenteurs d'un record mondial 💚 pic.twitter.com/hLCJeRaahR — Z Event (@ZEventfr) September 22, 2019

Source : Le Figaro

De vendredi soir à ce lundi 23 septembre à 1h00 du matin se tenait le ZEvent, un événement caritatif qui regroupait des dizaines de streamers et gamers francophones. Alors que ZeratoR et ses comparses avaient réuni plus d'un million d'euros pour Médecins Sans frontière lors de l'édition précédente, ils ont très largement dépassé cette somme ce week-end.En un peu plus de deux jours, les 48 streamers présents à Montpellier ont en effet récolté plus de 3,5 millions d'euros en faveur de l'Institut Pasteur. La communauté gaming francophone peut être fière de sa générosité, elle vient même de battre un record mondial. Un exploit, alors que ce genre d'opération existe aussi aux États-Unis, où la langue anglaise permet de toucher un public international plus nombreux.Pour ce faire, ZeratoR et Dach, les organisateurs, ont rassemblé des streamers francophones parmi ceux réalisant les meilleures audiences de la scène gaming : le «» Gotaga, Kameto, DominGo, le «» Mister MV, Sardoche, Jiraya ou encore plusieurs membres de la TV Solary étaient de la partie. Des personnalités de YouTube comme Squeezie, le Joueur du Grenier et Antoine Daniel ont également répondu à l'appel et contribué à l'incroyable succès de ce ZEvent 2019.La performance n'est pas restée inaperçue. Le Président de la République française Emmanuel Macron a réagi sur Twitter en adressant ses félicitations aux participants : «», a-t-il publié.Parmi les plus gros donateurs cette année, on retrouve le streamer américain Ninja , qui a contribué à hauteur de 26 000 euros, ou encore Riot Games, développeur et éditeur de(LoL) et(TFT), qui a donné 20 000 euros. Tous les streamers avaient fixé des «» pour inciter au don. Plusieurs d'entre eux se sont notamment engagés à courir le marathon de Paris en avril 2020.