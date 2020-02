RingFit Adventure : les ventes du jeu (et son prix) explosent en Chine

© Nintendo

Un RingFit Adventure... à 250 dollars ?

Lire aussi :

Résumé du Nintendo Direct spécial Animal Crossing: New Horizons

La production de la Nintendo Switch en question

© Nintendo

Source : ComicBook

En effet, une partie de la population chinoise étant contrainte de rester enfermée chez elle, le jeu de Nintendo semble être devenu le meilleur moyen de faire du sport, sans avoir à sortir de chez soi.Il y a quelques mois, Nintendo lançait en boutiques sonsur Nintendo Switch , un programme d'exercices combiné à un jeu d'aventure et accompagné d'un RingCon.En Chine, le jeu n'est pas encore disponible officiellement, mais nombreux sont les joueurs chinois à vouloir mettre la main sur ce, qui permet de brûler des calories tout en s'amusant. Ces derniers sont donc contraints de passer par la case import... Et le prix du jeu a évidemment explosé.Ainsi, en lieu et place du prix conseillé de 79 dollars,se vend actuellement aux alentours des 250 dollars en Chine. À noter que le prix du jeu a également augmenté de manière considérable au Japon.Rappelons que si Wii Fit avait connu un joli succès sur Nintendo Wii,propose une toute nouvelle approche, avec une orientation RPG, et un jeu qui permet aux joueurs de réaliser différentes actions à l'écran via le RingCon et Leg Strap.Un succès que l'on doit en partie au coronavirus donc, qui ne fait que moyennement les affaires de Nintendo, puisque l'épidémie devrait aussi avoir des conséquences (négatives cette fois) sur la production de la Switch, et notamment le modèle collector Animal Crossing ...