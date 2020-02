La Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Edition + Code de Téléchargement à 379,99€

Préparez-vous à découvrir de nouveaux horizons

Des vacances sur une île pas si déserte

Nous sommes sur Amazon pour profiter de cette précommande. L'article sortira le 20 mars prochain et le paiement se fera à l'expédition de votre commande. En attendant, vous pouvez choisir la livraison en un jour ouvré pour 7,99€ supplémentaires. Si vous avez adhéré à Amazon Prime (30 jours offerts puis 49€/an), vous recevrez le pack gratuitement à domicile. Enfin, sachez qu'une assurance panne de 2 ans peut aussi être sélectionnée contre 59,99€.Le bundle en question renferme donc une console Nintendo Switch à l'effigie du jeu. Le dock de la machine, les manettes Joy-Con et l'écran sont donc personnalisés avec des motifs tirés du titre qui sortira le mois prochain. Les couleurs dominantes sont le bleu ainsi que le vert. Si nous mettons de côté l'aspect esthétique, il s'agit d'une Switch classique que vous pouvez utiliser sur un téléviseur ou bien en mode portable. Tous les accessoires essentiels (câble HDMI, cordon d'alimentation, dragonnes...) sont inclus dans le pack.De son côté, le jeurépond également présent mais uniquement sous la forme d'un code de téléchargement. Vous devrez donc passer par l'eShop, via le menu de la Nintendo Switch, pour le télécharger. Cet épisode inédit de la sagapropulsera le joueur sur une île déserte. Au fil de la progression, des habitants viendront peupler les lieux. Il va falloir fabriquer des objets, participer à des activités comme la pêche ou encore la capture d'insectes pour glaner de l'argent et agrandir notre demeure. Enfin, comme sur les précédents opus, le temps d'Animal Crossing: New Horizons avance à la même vitesse que dans la réalité. Ainsi, il y aura des nouveautés à découvrir à chaque saison.Voilà une offre idéale pour les collectionneurs et les futurs acquéreurs de la Nintendo Switch. Le coloris de cette dernière est très réussi et le jeu qu'elle embarque s'annonce tout simplement addictif. Dépêchez-vous car cette édition limitée devrait rapidement disparaître.