L'application Pokémon Home est disponible sur iOS, Android et Nintendo Switch

Choisissez la « maison » qui vous convient

Annoncée en mai 2019 par Nintendo, Pokémon Home est une application qui permet de stocker dans des boîtes les célèbres créatures capturées à travers plusieurs jeux. Il est alors possible de les transférer d'un titre à l'autre via ce stockage sur le Cloud. Pour le moment, seulsetsont compatibles. D'autres opus commeseront bientôt concernés.Comme nous l'avions précisé fin janvier , Pokémon Home propose deux formules à ses utilisateurs. Il y a la version basique (donc gratuite) et une premium. Cette dernière donne accès à des fonctionnalités supplémentaires comme le stockage de 3 000 Pokémon (contre 30 en temps normal), l'organisation d'échanges en groupe ou encore le déplacement des Pokémon depuis la Banque Pokémon.Sur console, le prix mensuel s'élève à 2,99 € contre 3,49 € sur mobile. Des abonnements trimestriels et annuels sont également proposés. Pokémon Home est disponible dès à présent en téléchargement gratuit sur iOS Android et sur l'eShop de la Nintendo Switch.