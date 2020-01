Pokémon HOME : l'application (payante) pour gérer sa collection de Pokémon entre différents jeux

Une application pour les réunir tous

L'application est conçue comme un lieu de rassemblement de tous les Pokémon, qui permettra à chaque Dresseur d'y réunir ses Pokémon issus de jeux liés à l'application, de les déposer dans des Boîtes (dans le Cloud) ou de les déplacer entre les jeux compatibles.The Pokémon Company n'est pas peu fier d'annoncer l'arrivée, en février prochain, de l'application Pokémon HOME sur iOS, Android et Nintendo Switch. Une application visant à réunir, dans un seul et même endroit, les différents Pokémon issus de divers jeux, sur Nintendo Switch, 3DS et mobiles.La version Nintendo Switch de Pokémon HOME est compatible avec Pokémon Épée & Bouclier et Pokémon : Let's Go , Pikachu et Évoli.Les versions Nintendo Switch et mobile de Pokémon HOME sont compatibles avec le logiciel Banque Pokémon pour Nintendo 3DS.Grâce à Pokémon HOME, outre le fait de rassembler ses bébêtes préférées, il sera également possible d'échanger ses Pokémon de différentes manières. Les Pokémon déposés dans la Boîte Miracle peuvent être échangés avec des gens à travers le monde, et grâce au Global Trade System (GTS), les joueurs peuvent spécifier quel Pokémon ils souhaitent recevoir en échange du Pokémon qu'ils offrent.L'échange en groupe permet, comme son nom l'indique, de créer un groupe et d'échanger des Pokémon avec les personnes qui le rejoignent. Chaque groupe peut contenir jusqu'à 20 personnes. Enfin, l'échange entre amis permet d'échanger des Pokémon avec des utilisateurs proches ajoutés à sa liste d'amis dans Pokémon HOME.À noter que les Pokémon seront enregistrés dans le Pokédex national lorsqu'ils seront déposés dans les Boîtes de Pokémon HOME.Après avoir souscrit un compte(payant), il est possible d'envoyer des Pokémon issus des jeux de la famille Nintendo 3DS vers Pokémon HOME, en utilisant Banque Pokémon.En effet, l'application (sur Nintendo Switch ) proposera plusieurs formules d'abonnement, avec la possibilité d'opter pour un pass d'un, trois ou douze mois, aux tarifs suivants :Sur iOS et Android, il faudra débourser 3,49 € pour un pass mensuel, 5,49 € pour un pass trimestriel et enfin 17,99 € pour un pass annuel. Ce passdonnera accès à des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version Basique (gratuite).The Pokémon Company précise que les joueurs ayant souscrit un comptesur Pokémon HOME auront également accès à la fonction « Juge », qui permet d'analyser ses Pokémon avec plus de précision. À noter que, pour célébrer la sortie de Pokémon HOME, Banque Pokémon et Poké Transfert seront disponibles sans frais pendant un mois après la sortie de Pokémon HOME.