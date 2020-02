Nintendo annonce un abonnement mensuel de 11,49 euros pour Fire Emblem Heroes

Une illustration de FEH que les joueurs mécontents se plaisent à publier en réponse aux annonces de Nintendo

Une proposition injustifiée

Le confort de jeu ça se paye ma bonne dame

Source : Destructoid

11,49 euros. C'est l'obole demandée par Nintendo pour pouvoir jouir de l'abonnement baptisé « Pass FeH » («», eût été plus approprié diront certains) dévoilé ce weekend au travers d'une vidéo de présentation publiée sur YouTube.Cette vidéo n'a d'ailleurs pas manqué de provoquer l'ire des joueurs et les commentaires ont même été désactivés afin de discrètement museler ces derniers. Et pour cause, derrière ce montant déraisonnable se cachent des contreparties qui, pour certaines, auraient pu être directement implémentées dans le jeu et pour lesquelles un abonnement ne se justifie pas le moins du monde.Outre du contenu exclusif débloqué chaque mois - à savoir deux Héros Resplendissants ou encore des quêtes exclusives - cette formule d'abonnement met également dans la balance des fonctionnalités améliorant le confort de jeu. Citons par exemple la possibilité de relancer rapidement un tour de jeu ou de rejouer une même carte en boucle jusqu'à épuisement des points de vie de tous ses héros.Bref, une offre somme toute un peu maigrichonne pour un montant aussi élevé, d'autant que les nouvelles fonctionnalités améliorant l'expérience utilisateur n'avaient clairement pas leur place derrière un. Espérons donc que Nintendo finisse par répondre au mécontentement de la communauté du jeu en acceptant de revoir sa copie.