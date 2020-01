Glénat éditera dès cette année des BD basées sur les licences Ubisoft

Une nouvelle BD centrée sur les Lapins Crétins sera le premier fruit de ce nouveau partenariat

Sources : AFP via LaDépêche.fr

La vision cross-média d'Ubisoft n'est pas une nouveauté, loin s'en faut. Entre adaptations en long-métrages de cinéma, parcs d'attractions , romans ou encore bandes-dessinées, l'éditeur français fondé par la fratrie Guillemot déploie cette stratégie sur tous les fronts depuis plusieurs années maintenant.Et comme on est jamais mieux servi que par soi-même, Ubisoft avait jusqu'ici privilégié la création de filiales dédiées, comme Ubisoft Motion Pictures, pour la télévision et le cinéma, ou encore Les Deux Royaumes, sa maison d'édition de bandes-dessinées.Or, voilà que l'éditeur semble avoir décidé de changer en partie ses plans en annonçant, à l'occasion du Festival International de la Bande-Dessinée d'Angoulême, un partenariat avec le géant de l'édition Glénat. Un rapprochement qui devrait permettre à Ubisoft de toucher un public plus large encore, comme l'affirme Etienne Bouvier, directeur de contenu : «». Même son de cloche du côté de Glénat qui voit là l'opportunité «».L'annonce de ce partenariat a d'ailleurs été l'occasion pour les deux géants d'annoncer une première publication sous le label « Ubisoft By Glénat ». Sans grande surprise, il s'agira d'un album à la gloire des Lapins Crétins, un recueil de gags accompagné d'une histoire inédite, prévue pour cet été. D'autres licences devraient également profiter de cette collaboration. Sont d'ores et déjà annoncées des histoires originales s'appuyant sur les licencesou encore, titre dont nous n'avons d'ailleurs toujours rien vu et dont la sortie a même été repoussée à la prochaine année fiscale...