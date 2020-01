Studio Koba offre un nouvel aperçu de Narita Boy, sombre et synthwave à souhait

© Studio Koba

Un jeu rétro-futuriste aux influences multiples

Lire aussi :

Les jeux vidéo à ne surtout pas rater en 2020

Source : Studio Koba

Lancée en février 2017, la campagne de financement participatif dea atteint un montant d'un peu plus de 160 000 euros sur un objectif de départ de 120 000. D'abord développé au Japon avant que Studio Koba ne se relocalise en Espagne,s'approche doucement mais sûrement de sa sortie, prévue cette année.Au premier coup d'oeil,semble s'inscrire dans la lignée de quantité de titres rétro-futuristes sortis ces dernières années. La tendance ne semble pas prête de s'éteindre, mais le jeu de Studio Koba fait tout de même sacrément envie grâce à une ambiance techno-crépusculaire du plus bel effet. Les créateurs citent pour références de grands classiques commeet, tout en rappelant à notre bon souvenir d'autres inspirations plus récentes telles que. On pourrait ajouter à cette liste, le film culte des années 80, puisqueemprunte peu ou prou la trame scénaristique de ce dernier : notre héros est en effet appelé à la rescousse du, comme Jeff Bridges l'a été en son temps face au Maître Contrôle Principal.En ajoutant à cela une bande-sonenvoûtante, on tient là un titre qui fleure bon lesde notre jeunesse (enfin, pour certains d'entre nous). Il ne reste donc plus qu'à espérer que le titre parvienne à se distinguer dans le genre toujours plus concurrentiel du jeu d'action rétro-futuriste. Studio Koba nous promet ici une oeuvre mêlant aventure,, puzzles et labyrinthes.Un sacré programme dont on peut au moins être sûr qu'il sera servi par une ambiance particulièrement soignée à en juger par le dernierdiffusé aujourd'hui, que nous vous laissons d'ailleurs le soin de découvrir :