Capcom dévoile sa feuille de route pour Monster Hunter World: Iceborne

Des nouveautés dès le début de l'année

Consoles et PC, même combat (à partir d'avril)

Source : GamesRadar

Lancé il y a un toute petit peu plus de deux ans maintenant, Monster Hunter World cumule plus de 15 millions de jeux distribués à ce jour sur PS4, Xbox One et PC. Évidemment, dans le courant de cette année 2020, le jeu bénéficiera de nombreuses améliorations.Ainsi, sur PC, on pourra découvrir de nouveaux monstres dès février, avec également l'arrivée de Rajang (le 6 février) et une nouvelle région volcanique. À cela s'ajoute une collaboration « Raccoon City », pour fabriquer les ensembles d'armures complètes de Léon et Claire, ainsi que trois pendentifs aux couleurs de Raccoon City.En mars, on retrouvera notamment le Zinogre Stygien, une variante plus vicieuse de l'électrisant Zinogre, sans oublier une nouvelle région et la possibilité pour les joueurs de tenter le difficile siège du Safi'jiiva.Sur consoles, de février à mars, les joueurs se verront proposer un nouvel ensemble de quêtes et événements temporaires augmentant leurs chances de récolter couronne d'or, décorations et collection de gemmes tout en maximisant leur rang.Du 24 janvier au 13 février, tous les chasseurs de monstres pourront participer aux célébrations du deuxième anniversaire du jeu, soit dans le cadre de la Grande fête d'appréciation cosmique pour les joueurs d'Iceborne, soit dans le cadre de la fête prévue à Astera, disponible pour tous les joueurs.L'autre bonne nouvelle, c'est que Capcom précise également que les contenus proposés sur consoles et PC se verront synchronisés à partir d'avril prochain.Les nouvelles versions Ultra-Alpha et Rang Maître de monstres existants seront disponibles en même temps pour les joueurs PC et console, suivies par le retour d'un monstre très apprécié par la communauté en mai.À noter que dans notre premier épisode de NEO-Classics, nous revenons sur une autre licence de Capcom : Mega Man