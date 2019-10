Capcom prévoit de redonner vie à d'anciennes licences !

Capcom veut frapper encore plus fort !

Après d'énormes succès commeou, Capcom veut ressusciter d'autres licences.Si Capcom fut une véritable usine à hits, sur différentes générations de consoles, le nippon a connu quelques années moins glorieuses, notamment sur la génération PS3/Xbox 360.Depuis quelque temps, Capcom est de retour, avec des hits incontournables comme, le remake de, sans oublier bien sûr le très populaireDe quoi booster les résultats financiers du géant nippon d'une part, mais aussi l'ambition de Capcom, qui souhaite désormais relancer certaines licences oubliées. On imagine que le studio proposera ainsi de nouveaux épisodes, mais également des remakes, l'opération ayant particulièrement bien fonctionné dans le cas de RE 2 Pour y parvenir, Capcom annonce vouloir agrandir ses équipes de développement, et certains fans se prennent déjà à rêver d'un remake de, ce qui serait relativement logique.Dans sa besace, outre les licences citées précédemment, Capcom dispose également de quelques sagas très appréciées des joueurs, et nombreux sont ceux qui souhaiteraient un retour de, de, de, d', de, d'ou encore deRappelons que dans les années 1980, 1990, Capcom était un véritable gage de qualité pour les joueurs, notamment grâce aux adaptations Disney chez Nintendo ( et notamment Aladdin sur Super NES... ), mais aussi aux séries, ou encore, sans oublier, qui a récemment fait l'objet d'un tout nouveau (et onzième) épisode.On espère que Capcom saura profiter de l'E3 prochain pour annoncer quelques retours fracassants.En attendant, rappelons que les amoureux du studio japonais peuvent toujours profiter d'un très bon ouvrage signé Pix'n Love , que nous vous présentions il y a quelques mois.