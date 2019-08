Aladdin et le Roi Lion de retour (en 16 bits) sur PS4, Xbox et Nintendo Switch !

Like a Virgin ?

Du 1080p et de nombreuses options bonus

Après le cinéma, les deux licences signéesvont donc être de retour sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, dansEn effet, après le carton des deux films au cinéma, Disney va donc titiller la fibre nostalgique des gamers, avec une réédition en « Remastered HD » d'et du. Deux jeux qui ont connu un vif succès dans les années 90, notamment surÀ noter toutefois que. En d'autres termes, on y retrouvera la version MegaDrive d'. On pourra également profiter des versions GameBoy et Super GameBoy du jeu., ce qui fait donc un total de six jeux. Fait assez rare pour être souligné, le tout sera disponible en boite, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Évidemment, le tout profite de, avec divers filtres disponibles, sans oublier la possibilité d'écouter la BO des jeux, ainsi que le désormais indispensable « Rewind », sans oublier diverses options visant à faciliter (grandement) la progression.L'occasion de rappeler que certains gamers s'affrontent régulièrement depuis près de 25 ans maintenant, concernantsera disponible à la fin du mois d'octobre, au tarif de 29,99 euros.Rappelons quequi réunissait alors(1989),(1993),(1991),(1992),(1990) et