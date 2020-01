Kingpin, le FPS de 3D Realms, va avoir droit à un remaster 4K

Un remaster 4K et 60 fps

Comparaison des graphismes avec la version originale

Disponible sur PC, mais également sur consoles

Source : Engadget

Le moteur de, utilisé ici pour, a bien vieilli. Pourtant, il n'en demeure pas moins jouissif. Si le jeu avait bien été accueilli, le contexte ne lui était clairement pas favorable : deux mois avant sa sortie se déroulait la terrible fusillade de Columbine.21 ans après, le titre reçoit une mise à jour graphique des plus complètes. Les visuels sont revus, la 4K est supportée, tout comme les moniteurs ultralarges. Le dynamisme du jeu sera au rendez-vous, avec la prise en charge d'unde 60 images par seconde. L'atmosphère sombre et violente du FPS devrait heureusement être conservée, mais un mode « No Violence » sera cependant inclus.Ce remaster propose aussi aux joueurs un meilleur équilibrage et un gameplay peaufiné. Les systèmes de quête et de conversation seront mis à jour. Les développeurs souhaitent ainsi offrir un contenu moins linéaire que la version de 1999. Pour les joueurs désirant redécouvrir l'expérience originale, un mode « Classic » sera disponible.se dévoilait en 1999 sur PC. Cette année, sa version remasterisée sera proposée sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le gameplay bénéficiera donc d'une adaptation à la manette.Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été avancée par les développeurs. Ce qui est sûr, c'est que le titre arrivera cette année sur les plateformes principales, Steam concernant les joueurs PC. Un teaser officiel a été dévoilé, et un site internet est disponible. La question du prix, houleuse pour certains jeux remasterisés, n'a pas été abordé.