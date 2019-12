Life is Strange 2 est désormais disponible en intégralité sur macOS et Linux

© Square Enix

Quelle configuration pour profiter de Life is Strange 2 ?

Source : Feral

Portés par le studio Feral Interactive, les cinq épisodes de Life is Strange 2 sont désormais disponibles à l'achat sur Steam ou le Feral Store pour 39,99€.Propulsé par l'Unreal Engine 4, le jeu de Dontnod Entertainment peut parfois se faire gourmand pour les configurations modestes.Aussi Feral Interactive préconise que les futurs acheteurs sous macOS s'assurent de disposer d'au moins de 4 Go de RAM, de 43 Go d'espace disque libre et d'un processeur Intel Core i5 cadencé à 2,0 GHz au moins. Il est en outre recommandé de disposer d'une carte graphique d'au moins 2 Go de mémoire dédiée, ou à défaut d'un iGPU doté de 1,5 Go de mémoire dédiée.La version Linux de Life is Strange 2 demandera au minimum de tourner sous Ubuntu 18.04, de profiter d'un Intel Core i3 cadencé à 3,4 GHz, de 4 Go de RAM, 42 Go de stockage et d'une carte graphique dédiée d'au moins 2 Go de mémoire.