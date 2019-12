Comment suivre les Game Awards 2019 et qu'attendre de l'événement ?

Où et à partir de quand suivre les Game Awards 2019 ?

Quelles annonces à l'occasion des Game Awards 2019 ?

Nouvelles infos sur Gears Tactics

Trailer de Ori and the Will of the Wisps

Nouveau jeu signé Devolver Digital

Trailer de Ghost of Tsushima (plus longue vidéo qui sera diffusée lors du show)

(plus longue vidéo qui sera diffusée lors du show) Vidéo de Half-Life: Alyx

Contenu inédit Warframe

Contenu inédit Fortnite x Star Wars

Présentation de Naraka

Annonce d'un jeu sous le label Riot Forge

Nouveau jeu de WolfEye Studios

Et bien plus encore...

C'est dans la nuit du 12 au 13 décembre que la cérémonie aura lieu en direct du Microsoft Theater, à Los Angeles. Elle sera présentée par les producteur Geoff Keighley et plusieurs invités de marque monteront également sur scène, parmi lesquels le scénariste Jonathan Nolan, le joueur de basket Stephen Curry ou encore l'ancien patron de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé. Tous prendront la parole pour décerner les fameux prix. Les 29 catégories peuvent être consultées à cette adresse La prise d'antenne aura donc lieu ce vendredi 13 décembre dès 2h30 du matin, heure française. La vidéo YouTube du live (en 4K) est disponible en haut de cet article. L'émission sera également diffusée sur Twitch Twitter ou encore Facebook . Cette année, les favoris pour succéder àse nomment Control et Resident Evil 2 En plus des récompenses, plusieurs annonces majeures sont attendues.Avant que Geoff Keighley et sa bande n'entrent dans l'arène, faisons le point sur les présentations auxquelles nous assisterons durant les Game Awards. Nous allons lister les annonces qui ont déjà été officialisées par le créateur de la cérémonie.Bien entendu, d'autres surprises s'inviteront à la fête puisqu'une quinzaine de titres inédits seront présentés. Nous pouvons ainsi espérer découvrir le prochain jeu Batman Arkham développé par Warner Bros Games Montréal ou même une possible officialisation desur Nintendo Switch.Ce qui est certain, c'est que nous ne devrions pas entendre parler de la PlayStation 5 ou de la Xbox Scarlett . Pour cela, il va falloir patienter jusqu'en 2020.