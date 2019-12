Resident Evil 2 : le remake plus fort que l'original

Resident Evil 2 Remake surclasse l'opus original !

Source : GameSpot

Lancé en début d'année, le très réussia su séduire le cœur des fans, et vient tout juste de dépasser le seuil des cinq millions de ventes. En avril 2020, Capcom lancera d'ailleurs le remake de Resident Evil 3 , officialisée tout récemment en vidéo.L'occasion pour Capcom d'officialiser le fait que la version revisitée du second opus a dépassé leoriginel en termes de ventes, ce dernier étant crédité de 4,96 millions d'unités écoulées. Evidemment, il convient aussi de rappeler que le marché du jeu vidéo en 1998 n'était pas le même que celui que l'on connait aujourd'hui.À titre purement informatif, lele plus vendu de la série est(11,2 millions), devant(9,2 millions) et(7,5 millions). Comme quoi...