Jeux vidéo : 65 % des familles françaises jouent en famille, et vous ?

Le jeu vidéo, souvent une histoire de famille (© Pixabay)

Le jeu vidéo, un outil favorisant la proximité relationnelle

En Espagne et en Italie, les familles adorent jouer ensemble

Source : AFJV

L'Agence française pour le jeu vidéo (AFJV) s'est fait le relai d'une étude commandée par Microsoft auprès du cabinet Opinium, destinée à montrer quelle place occupe le jeu vidéo dans les familles, qui sont 65 % à déclarer jouer ensemble au jeu vidéo. Il ressort du rapport que les familles se réunissent 8 fois par mois, en moyenne, autour d'une partie de jeu vidéo. L'activité arrive devant plusieurs passe-temps, dont on pensait que certains étaient indétrônables.Les familles françaises se réunissent dons près de deux fois par mois en moyenne autour du jeu vidéo. Cela place la discipline parmi les activités favorites des familles, devant les éternels jeux de société (5 fois par mois), le sport (5 fois par mois également) et le shopping (4 fois par mois). Le jeu vidéo est au pied du podium derrière les promenades, la lecture d'une histoire avant d'aller au lit et le fait de regarder la télévision.Pour établir son étude, Opinium a interrogé 12 000 parents issus de l'Europe entière, parmi lesquels on retrouve 2 000 parents français. Et en consultant les résultats, on comprend que le jeu vidéo est devenu un outil de proximité relationnelle, qui permet de tisser des liens entre les membres d'une même famille.74 % des parents jouant aux jeux vidéo en famille concèdent que le jeu vidéo renforcer le lien parent/enfant, 69 % allant même jusqu'à penser que le gaming en famille les aide à mieux comprendre leurs enfants. Pour 68 % des parents, le jeu vidéo en famille est un vrai levier social, qui leur permet de se sentir en phase avec la culture populaire.Les familles françaises sont friandes de jeux vidéo, mais les familles des pays voisins également. En Espagne, 75 % des familles avouent jouer aux jeux vidéo ensemble. De l'autre côté, en Italie, on déclare jouer en moyenne 10 fois par mois, contre 9 fois pour les familles espagnoles., explique Ina Gelbert, la directrice d'Xbox France.