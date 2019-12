Tablettes tactiles : où en est-on en France ?

L'utilisation quotidienne ne faiblit pas

Le taux d'équipement en tablette en France

Les 40-69 ans désormais mieux équipés que les 12-24 ans

L'Arcep, le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGE) et l'Agence du numérique ont publié leur baromètre annuel visant à mesurer la diffusion des technologies de l'information et de la communication en France. Les institutions ont consacré l'une des parties du baromètre à l'évolution du marché des tablettes tactiles, dont le taux d'équipement ne progresse plus depuis 2017.Le baromètre du numérique nous indique qu'en 2019, le taux d'équipement en tablette est de 42 % de la population française, soit un point de plus qu'en 2018, mais deux points de moins qu'en 2017, année record pour le marché. En ayant à l'esprit que ce taux avait explosé entre 2011 (4 %) et 2017 (44 %) avec une croissance annuelle moyenne de 6 %, on peut légitimement penser que ce marché a atteint sa maturité, et son plafond.Si le taux d'équipement est stable, l'utilisation quotidienne des tablettes tactiles continue légèrement de progresser chez celles et ceux qui possèdent un appareil. En 2017, il était de 45 %. Cette année, il a été mesuré à 47 %. Même chose concernant l'utilité ressentie, 62 % des utilisateurs quotidiens jugeant leur tablette «».À quel âge est-on le plus friand d'une tablette ? C'est la tranche des 25-39 ans qui domine, avec un taux d'équipement de 49 %, cette tranche d'âge ayant un vrai pouvoir d'achat et correspondant davantage à ces usages. Mais on note tout de même une évolution ces dernières années autour de cette tranche. Les 12-24 ans étaient, par exemple, mieux équipés que les 40-69 ans jusqu'en 2016. Désormais, les courbes sont inversées puisque 46 % des 40-69 ans possèdent une tablette, contre 36,5 % des 12-24 ans, davantage tournés vers le smartphone. Les retraités, eux, ont encore un peu de mal à céder à l'appel de la tablette (29 %).Sur d'autres statistiques, on ne note pas d'évolution flagrante ces dernières années. Mais on peut retenir que les foyers composés de quatre personnes sont ceux dont le taux d'équipement est le plus fort (51 %), contre 46 % pour les foyers de 2 personnes, 42 % pour 3 personnes, 40 % pour 5 personnes ou plus, et seulement 26 % pour les personnes seules.Concernant le niveau de vie, notons que plus une personne est diplômée et plus ses revenus sont élevés, plus le taux d'équipement augmente. Les diplômés du supérieur sont 50 % à héberger une tablette, contre 24 % pour les non-diplômés.