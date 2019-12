Valve suspend le développement du prochain jeu des créateurs de Firewatch

© Valve

Priorité à Half-Life: Alyx

Source : Polygon

C'est à l'occasion des Game Awards 2017 que Campo Santo avait dévoilé. Le studio américain s'était fait remarquer l'année précédente avec, un titre à la direction artistique somptueuse racontant une histoire des plus touchantes. En avril 2018, Valve décide de racheter cette petite structure afin de diversifier son catalogue.Un an et demi plus tard, c'est la douche froide ! En effet, le cofondateur de Campo Santo nommé Jake Rodkin a confirmé que le développement dea été suspendu par Valve. Dans un communiqué, il explique tout de même que le jeu n'est pas annulé, mais qu'il ne sortira pas avant un moment.La raison qui se cache derrière ce que l'on peut qualifier de véritable coup d'arrêt pour le projet, se trouve du côté d'un certain. Des membres de Campo Santo ont été réquisitionnés par Valve pour travailler sur le titre en réalité virtuelle qui sortira en mars 2020. Ce dernier est une priorité absolue pour la société américaine et,, ne pèse pas bien lourd face à un tel mastodonte.Cette information devrait encore donner du grain à moudre aux détracteurs de la firme dirigée par Gabe Newell.