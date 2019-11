Stadia recrute plusieurs développeurs d’Assassin's Creed pour son diriger son premier studio

© Google

Des pointures d'Ubisoft chez Stadia

Objectif ? Innover

Source : Video Games Chronicle

Il s'agirait donc pour Stadia Games and Entertainment, l'entité créée par Google et chapeautée par Jade Raymond pour le développement d'exclusivités, de commencer à se mettre au travail pour abreuver la naissance plate-forme de titres susceptibles d'attirer le chaland.Pour garnir les rangs de son studio nouvellement créé à Montréal, Stadia est donc parti débaucher de véritables pointures chez Ubisoft — dont Jade Raymond est d'ailleurs issue.Sébastien Puel est nommé directeur général du studio. Il s'est illustré par le passé en tant que producteur exécutif surpendant 10 ans — entre les épisodes 2 et Unity plus exactement.François Pelland l'accompagne, et devient la tête pensante de la stratégie éditorialede Google. Pelland laisse ainsi derrière lui une brillante carrière chez Ubisoft Quebec, où il officiait en tant que directeur exécutif.Enfin, l'artiste senior Mathieu Leduc rejoint Stadia en tant que directeur artistique. Dans son CV figure la conception artistique des deux premiers, ainsi qu'un poste d'assistant directeur artistique sur le premier. Rien que ça.Dans une interview parue en octobre dernier sur GamesIndustry.biz, Jade Raymond affirmait que l'objectif de son nouveau studio montréalais était de faire «» sur Stadia via une vision à long terme.», raconte-t-elle, «& ;».Un appel enthousiaste auquel trois têtes bien faites de chez Ubisoft ont donc répondu. Même si, pour l'heure, on ignore précisément ce sur quoi les trois ex et nouveaux collègues auront à travailler.