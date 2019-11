Square Enix va ouvrir une boutique éphémère à Paris début décembre

© Square Enix Limited

De nombreux produits de l'univers du studio proposés

Square Enix a officialisé, ce mois-ci, l'ouverture d'un pop-up store ou boutique éphémère à Paris, du mardi 3 au dimanche 8 décembre inclus. C'est la première fois que la société japonaise exhibera ses produits dérivés de façon officielle dans le pays, pour un rendez-vous privilégié avec ses fans.Le magasin provisoire ouvrira ses portes pour une petite semaine au 26 rue Duperré, dans le neuvième arrondissement parisien, entre la Place de Clichy et Pigalle, à quelques centaines de mètres du Sacré Cœur.Square Enix promet aux futurs visiteurs de son pop-up store une multitude de personnages, des figurines, peluches, accessoires, jeux de société, albums musicaux, ainsi que des bijoux et accessoires.La branche londonienne de la société, qui organise l'événement, annonce d'ores et déjà offrir un mug en édition limitée, sur lequel apparaît l'emblématique Chocobo des Final Fantasy, en tenue de Noël s'il vous plaît, pour tout panier supérieur à 70 euros.