Battlefield V ressort en version numérique pour fêter son anniversaire

© Electronic Arts

Tous les contenus de l'an 1 débloqués

Via : VG247

Ne vous méprenez pas : il s'agit bien là d'une version de rattrapage ; destinée avant tout aux joueurs souhaitant prendre le train BFV en marche.Si Electronic Arts a tenu promesse en rendant disponible tous les contenus additionnels de Battlefield V gratuitement, il fallait pour en profiter être présent au bon moment.Reprenant à son compte le principe du passe de combat, Battlefield V accordait aux plus gros joueurs des armes, véhicules et autres éléments esthétiques s'ils parvenaient à remplir des défis tout au long de ces 12 derniers mois.Cette nouvelle édition "An 2" de Battlefield V comprend ainsi pas moins de 17 armes additionnelles, quatre véhicules, deux tenues de soldat spéciales, 10 skins d'armes et quatre pour vos véhicules.L'édition n'est pas encore listée sur la version française de Origin, mais s'affiche à 59,99€ sur le store américain.