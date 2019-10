Bungie (Destiny) prévoit de sortir de nouvelles licences d'ici 2025

© Bungie

Bungie bientôt sur le toit du monde ?

Source : IGN

En janvier dernier, Bungie se séparait d'Activision , soit l'éditeur de. Suite à ce divorce, les développeurs ont pu récupérer les droits de la licence et du contenu inédit est déployé fréquemment pour le second opus. Cette nouvelle indépendance donne également des idées à l'équipe à l'origine de la saga Halo.Durant un entretien accordé àà l'occasion de la sortie du DLCpour, Pete Parsons s'est exprimé au sujet de l'avenir de Bungie. Ainsi, le PDG du studio a déclaré que lui et ses équipes comptent transformer Destiny et sortir des licences inédites d'ici 2025.Pete Parsons a aussi précisé que Bungie souhaite devenirau monde. Rien que ça !