5 ans après, les persos de Half-Life 2 peuvent enfin cligner des yeux

Source : RockPaperShotgun

Valve a publié une mise à jour pour, son FPS culte sorti en 2004. Celle-ci corrige plusieurs bugs dont un qui empêchait les personnages non-joueur de cligner des yeux.Comme le rapporte le média RockPaperShotgun, cela faisait cinq ans et le déploiement de l'update SteamPipe que le problème existait. Heureusement, les joueurs toujours présent sur le titre après tout ce temps, ont pu compter sur le travail de moddeurs pour résoudre ce soucis sans attendre une action du studio. Et c'est finalement fin 2019, alors que plus personne n'attendait une intervention de sa part, que Valve décide d'intervenir.Sont concernées les versions suivantes du jeu :et. En plus de ce correctif, la mise à jour résout aussi un problème de sauvegarde, ajoute des sons manquants et met fin à un bug qui activait SteamVR lorsqu'on entrait dans le menu des options.est vite devenu l'un des jeux les plus cultes de sa génération. Les graphismes étaient époustouflants pour l'époque, tout comme la gestion de la physique. L'univers dystopique du titre avait également réussi à convaincre les amateurs du genre.Cela fait désormais 15 ans que les fans de la franchise attendent un Half-Life 3 , devenu un véritable serpent de mer dans l'industrie vidéoludique et un meme sur les forums et les réseaux sociaux.Gabe Newell, Cofondateur et Directeur de Valve Corporation, fait régulièrement des plaisanteries à ce sujet. Si quelques indices d'un nouvel opus deont été repérés ci et là ces dernières années, aucun élément tangible ne permet d'affirmer qu'un tel jeu est actuellement en développement.