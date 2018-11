Half-Life a 20 ans aujourd'hui (et on n’est pas prêt d'avoir une suite)

À la fois old school et mythique

En attendant Gordon

Source : The Verge

C'était mieux avant ? Le 19 novembre 1998, sortait, FPS développé par Valve. Il mettait en scène Gordon Freeman, un physicien pris au piège dans le centre de recherche de Black Mesa, siège d'une invasion par des créatures extraterrestres.Il serait compliqué de dire que l'œuvre de Valve n'a pas pris une ride, mais il a tout de même marqué unSi on rejoue aujourd'hui à, notre attention sera certainement attirée par quelques détails peu modernes. En le regardant à travers le prisme actuel, on constate forcément que la trame est assez linéaire et que les déplacements sont plutôt encadrés. Dans le même ordre d'idées, vous ne pouvez pas modifier vos armes ou fabriquer votre équipement. Quant aux personnages secondaires, d'une part, leur rôle est mineur, mais d'autre part, la plupart d'entre eux semblent avoir été tout droit clonés depuis le même modèle.Mais en fin de compte, non seulement ces défauts ne sont pas handicapants pour le plaisir de jeu, mais ils participent à l'de Black Mesa. L'intrigue se concentre sur un homme, Gordon Freeman, luttant pour sa survie face à des créatures qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, à l'instar de certaines armes, comme le célèbre pied-de-biche. Ladu jeu lui confère finalement une certaine élégance et une réelle intensité, soulignée par une bande-son rythmée.Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'a servi de modèle à une grande quantité de jeux ultérieurs. Il a, par exemple, été un des premiers à positionner les armes au sol, à des endroits « réalistes », au lieu de les faire flotter dans les airs, comme c'était souvent le cas à l'époque.restant un des FPS les plus vendus de l'histoire, les joueurs attendaient nécessairement une suite, qui est finalement arrivée en 2004.a également connu un certain succès, tout en s'éloignant un peu de la simplicité du premier opus.Puis vinten 2007, s'achevant sur un terrible cliffhanger. Puis... plus rien. Aujourd'hui, les joueurs attendent toujours inlassablement la suite des aventures de Gordon Freeman. Maisne verra sans doute jamais le jour. Certaines rumeurs affirment toutefois qu'un prequel serait en préparation, destiné à un casque de réalité virtuelle, mais il est permis d'en douter.Vous pouvez cependant toujours profiter de cette œuvre inachevée, en essuyant une larme de mélancolie, tout en explosant les crânes des monstres à grands coups de pied-de-biche.