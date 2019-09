Duke Nukem 3D : le compositeur de la BO attaque Gearbox en justice pour utilisation frauduleuse

© Gearbox Publishing

Gearbox conscient d'être en tort

Valve accusé de laisser-faire

C'est en tout cas ce qu'affirme Bobby Prince, le principal intéressé, dans une plainte déposée ce week-end à l'encontre de Gearbox Software et, dans une moindre mesure, Valve.Bobby Prince, à qui l'on doit les bandes originales deet, reproche à Gearbox Software, son patron Randy Pitchford et Valve d'avoir inclus sa musique à(2016) sans son accord et, surtout, sans aucune forme de compensation financière.Un usage frauduleux (Bobby Prince est effectivement propriétaire des titres qu'il a composés en vertu du régime auquel il était soumis en 1996, année de sortie de) dont Randy Pitchford n'ignore rien. D'après la plainte déposée par le compositeur, celui-ci aurait contacté le patron de Gearbox en 2016 suite à la réédition du jeu, lui demandant explicitement une rémunération pour son travail. «», lui rétorqua le chef du studio. Seulement, trois ans plus tard, Bobby Prince n'a constaté aucun mouvement sur son compte en banque.Face à l'inaction de Gearbox, Bobby Prince aurait tenté de contacter des représentants de Valve, dont la plateforme Steam distribue. Des sollicitations qui sont restées lettre morte, et qui poussent aujourd'hui Bobby Prince à accuser Valve d'avoir «», peut-on lire sur la plainte.Un feuilleton judiciaire en suspens donc : Gearbox Software, Randy Pitchford et Valve se sont vu accorder 21 jours pour répondre aux accusations de Bobby Prince.