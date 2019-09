C’est le Jour J pour Recalbox 6.1 : suivez le live de lancement dès 21 h 00

Une version stable très attendue

Les passionnés de rétrogaming peuvent se réjouir, l'OS français (cocorico) qui permet d'émuler plusieurs dizaines de consoles passe aujourd'hui à sa très attendue en version 6.1.Pour couronner le tout, l'équipe de développeurs de Recalbox sera en live sur YouTube pour le lancement de cette nouvelle version ce soir, à 21h. Ils y présenteront en détail les nouveautés de l'OS rétrogaming, répondrons à vos questions, et dévoilerons tout un tas de surprises ! Parmi les nouveautés, nous pouvons seulement vous rappeler que les " vidéo snaps " feront leur apparition avec la 6.1. Cette fonctionnalité annoncée il y a quelques mois sera bien entendu optionnelle et vous permettra d'avoir un aperçu vidéo de gameplay des jeux vidéo présent sur votre Recalbox.Si cette nouvelle version n'est présentée qu'à partir de 21h, sachez que le live commencera quant à lui à 20h. L'équipe de Recalbox sera en effet accompagnée par les membres de Virtual Calais, salon du jeu vidéo de la ville de Calais auquel Recalbox répondra présent cette année, les 5 et 6 octobre.