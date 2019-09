Six jeux Batman offerts sur l'Epic Games Store jusqu'au 26 septembre

© DC Comics / Warner Bros

Gotham a besoin de vous !

Source : Epic Games Store

Ces jeux sont téléchargeables par tous les utilisateurs qui passeront sur l'Epic Games Store jusqu'au 26 septembre prochain. La demi-douzaine de titres est séparée en deux bundles bien distincts. Le contenu offert est donc extrêmement copieux, surtout que nous avons droit à des softs acclamés dans le monde entier.Ainsi, nous retrouvons la compilation. Elle comprend les trois jeux développés par Rocksteady Studios :etLe second pack plaira aux amateurs de briques puisqu'il embarqueetPour télécharger tout ce contenu, il faut se rendre à cette adresse . À partir du 26 septembre, Batman cédera sa place à deux nouveaux jeux gratuits. Il s'agit de Metro: 2033 Redux et Everything . Vous devrez les placer dans votre bibliothèque avant le 3 octobre 2019.